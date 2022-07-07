التعليم تعلن تفاصيل وظائف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM
كتب:
أميرة فكري
07:54 م | الخميس 07 يوليو 2022
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لوظائف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والذي فتح باب التقديم لها وحتى يوم 20 يوليو المقبل، في التخصصات التالية: «لغة عربية - لغة انجليزية - لغة فرنسية - لغة المانية -رياضيات - كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا / علوم- أرض - دراسات اجتماعية - أخصائي اجتماعي - أخصائي نفسي - معلم حاسب آلي - أمين مكتبة - معلم - تربية فنية - مولت عربية رياضية».
شروط التقدم لوظائف STEM
- أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم (تعليم عام فقط وليس تعليم فنى أو تعليم ازهرى أو خريج تعليم أساسي).
- السن لايزيد عن 50 سنة بالنسبة للمعلمين و55 سنة بالنسبة للمتقدمين لوظائف القيادات (وكيل - مدير) وذلك في 1 سبتمبر 2022.
- حاصل على بكالوريوس أو ليسانس عام من احدى كليات التربية أو دبلوم تربوي في التخصص المتقدم إليه أو التأهيل التربوي.
- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.
- يجب أن تطابق الوظيفة المتقدم إليها مع صحيفة الأحوال وبالنسبة لتخصصات العلوم (كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا / علوم الأرض) لابد أن يتفق مع المؤهل الدراسي (يتم إحضار صورة المؤهل طبق الأصل ومعتمدة) مع الأوراق.
- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الأنجليزية وفقاً للقرار الوزارى رقم 307 لسنة 2015.
- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية ( يتم إحضار إفادة معتمدة) مع الأوراق.
ألا يكون قد تم استبعاده سابقا من مدارس STEM
- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية ( يتم إحضار إفادة معتمدة) مع الأوراق.
- ألا يكون قد تم استبعاده سابقا من مدارس STEM.
- ألا يكون محال للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية (تقديم إفادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة) مع الأوراق.
- يتم العمل بنظام المأمورية وتجدد كل شهرين في ضوء تقييم الأداء.
- بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون التخصص لغة انجليزية - علوم باللغة الانجليزية - رياضيات باللغة الانجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية (لغات).
- بالنسبة للوكلاء ان يكون قضى على الاقل خمس سنوات في التدريس ، والمديرين أن يكون عمل في وظيفة مدير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (تقدم إفادة معتمدة بذلك) مع الأوراق.
- بالنسبة للوكلاء يكون الوظيفة على الكادر (معلم أول أ على الأقل) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.
- بالنسبة للمديرين يكون الوظيفة على الكادر(معلم خبير على الأقل) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.