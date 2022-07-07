التعليم تُعلن مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والذي فتح باب التقديم لها الكترونيا على موقع وزارة التعليم حتى يوم 22 يوليو 2022.

مصروفات مدارس STEM

وقالت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي للوزارة، أن الطلاب المقبولين يسددون المصروفات بهذه المدارس كالتالي:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الإعلان عن فتح باب القبول ويعفى طالب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول على أن يلتزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول.

- يُسدد طالب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية ووفقًا لإيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

ثلاثون ألف جنيه لخرجي المدارس الدولية

- يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط للعام الدراسي.

- يتم سداد مبلغ 3000 جنيه مصري قيمة التأمين على جهاز لاب توب يتسلمه الطالب.

- ألا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام حال عدم السداد.