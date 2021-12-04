«التعليم» تكشف التفاصيل النهائية لامتحانات مدارس المتفوقين «STEM»

انتهت مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء من خلال طباعة الامتحانات أو إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية، التي تتمثل في إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعقيم اللجان بصفة مستمرة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة جدًا داخل المدارس، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، بالتنسيق مع جميع الإدارات والمديريات التعليمية.

عقد امتحان عملي لكل مادة علمية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحان الفصل الدراسي الأول يعقد ورقيًا في كراسة خاصة بالأسئلة و«Answer sheet» لكل مادة في جزء محدد من المنهج، ويتم عقد امتحان عملي لكل مادة علمية ويقوم كل طالب بإجراء تجربة وتسجيل النتائج التي توصل إليها.

وأشار إلى أن الطالب يجيب على كافة التساؤلات الخاصة بالتجربة التي يجرها في المعمل، مع مراعاة كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة في عملية إجراء التجربة، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

جزء من امتحان مواد اللغات لا يعقد بنظام الـ«MCQ»

ولفت إلى أن الامتحانات تعقد بنمط الـ«MCQ» التي يتم تصحيحها عبر أجهزة الحاسب الآلي ويقوم الطالب بالتظليل على الدائرة الصحيحة في ورقة الإجابة، باستثناء جزء من مواد اللغات لا يعقد بنظام الـ«MCQ»، لافتًا إلى أن الامتحانات تعقد غدًا الأحد الموافق 5 ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم إجراء الامتحانات العملية على فترات لكل تجربة ويتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد كافة المعامل الخاصة بذلك، مع إمكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي أو التربية الدينية للتخفيف في الوقت.

وأضافت وحدة مدارس المتفوقين، أنه يتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتيسير سير العمل أثناء امتحانات العملي، مؤكدة أن جميع الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة وستراعي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.