أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem، وذلك خلال عرض بث، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال البث، أن جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem، سيبدأ يوم الأحد الموافق 26 يونيو، على أن تنتهي يوم 27 يوليو.

وأشار وزير التعليم، إلى أن جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem، غير المضافة للمجموع، وهى مادة التربية الدينية، والتربية الرياضية، لشعبتى العلوم والرياضيات، ستكون يوم الاثنين الموافق 20 يونيو.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem، وفقا لما صدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2022 stem

- يوم الاثنين الموافق 20 يونيو: مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأحد الموافق 26 يونيو: مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

- يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو: مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

- يوم الأحد الموافق 3 يوليو: مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

- يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

- يوم الخميس الموافق 7 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الجولوجيا) و (الرياضيات التطبيقية).

- يوم الخميس الموافق 14 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء).

- يوم الأحد الموافق 17 يوليو: (الفيزياء).

- يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات البحتة) و(الأحياء).

- يوم الخميس الموافق 21 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) و(الأحياء والجولوجيا).

- يوم السبت الموافق 23 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

على أن تكون اجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من 9 يوليو وحتى 12 يوليو.