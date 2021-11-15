أحدث طرق سرقة التيار الكهربائي.. وحملات من «الكهرباء» لمواجهتها

كثفت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من حملات التفتيش الموسعة في جميع المناطق التابعة لمواجهه ظاهرة التلاعب في العدادات بهدف سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وللحفاظ على حق الدولة.

تنسيق بين مباحث الكهرباء والضبطية القضائية لمواجهه سرقة التيار

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مباحث شرطة الكهرباء والعاملين بالضبطية القضائية بالشركات اكتشفوا أثناء حملات التفتيش عددا من طرق التلاعب بعدادات الكهرباء مسبوق الدفع بهدف سرقة التيار منها فتح عداد الكهرباء من الداخل ونزع غطاء العداد لأسفل حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

حيل حديثة لسرقة التيار الكهربائي

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن لجان التفتيش اكتشفت خلال حملاتها حالات مستحدثة لسرقة التيار منها وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة والبعض الآخر استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة، لافتا إلى أن جميع حالات التلاعب يتم اكتشافها بعداد الكهرباء أثناء الفحص المعملي.

تصوير الواقعة وتحرير محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك

قال المصدر إن عقوبة من يثبت تلاعبه في العدادات وسرقة التيار الكهربائي هي فسخ التعاقد وتصل للحبس وغرامة مالية كبيرة، لافتا إلى أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وتحرير محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.

إجراءات الكهرباء لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات وسرقة التيار

وأوضح المصدر، أن الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات وسرقة التيار بطرق غير مشروعة من خلال منح حق الضبطية القضائية لـعدد من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، إضافة إلى تخصيص رؤساء شركات توزيع الكهرباء عدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها والتنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافات شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين.