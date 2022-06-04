«علشان ما تتفاجئش» عقوبة سرقة التيار الكهربائي بين الغرامة والحبس

توجد بعض الفئات التي ترتكب مخالفات بسرقة التيار الكهربائي بشكل يخالف القانون ودون وجه حق، وهو ما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، لذا وضعت وزارة الكهرباء عقوبات على السارق.

وفيما يلي نستعرض أبرز عقوبات سرقة التيار الكهربائي وفقا لما قاله أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريحات على شاشة صدى البلد.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

نص القانون على أن تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

دفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه.

ونص القانون أيضا على أنه يمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق.

في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، تصل مدة الحبس ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

كما وتقضي المحكمة بإلزام الشخص برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي استولى عليها خلال فترة سرقة الكهرباء.

أرقام الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

يمكن إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682.

أو يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي عن طريق الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121.

كما يمكن إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيمييل complaints@egyptera.org.

كما يمكن للمواطن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الضغط هنا وإدخال البيانات المطلوبة وهي:

- اسم المبلغ عنه.

- طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- عنوان الشخص المُبلغ عنه بالتفصيل.

- نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها.

وعند تأكد الوزارة أو الجهات من الشكوى المقدمة تتحرك حملات الضبطية القضائية، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء المتواجدة في شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ اللازم.