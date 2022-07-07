جهات التحقيق تكشف تفاصيل إصابة شاب صدمته سيارة ملاكي في العياط

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل واقعة إصابة شاب صدمته سيارة ملاكي أثناء محاولته عبور الشارع بإحدى قرى العياط، كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من أحد المستشفيات بالجيزة، يفيد بوصول شاب مصاب بكدمات وجروح سطحية نتيجة صدم سيارة ملاكي له.

التحريات

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين إصابة الشاب أثناء محاولته عبور الطريق، وجرى نقله للمستشفى لإسعافه، وعقب تقنين الإجراءات أمكت ضبط السائق، وبمواجهته بما أسفرت عنة التحريات، أقر بوقوع الحادث.

وبينت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن الحادث وقع نتيجة انشغال السائق بهاتفه المحمول أثناء القيادة مع تجاوزه السرعة المحددة على الطريق، وظهور الشاب أمامه بشكل مفاجئ، ما جعله يعجز عن تفاديه، الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث وإصابة الشاب.

جهات التحقيق تبحث وجود علاقة مسبقة بين الشاب وقائد السيارة

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها، لبيان ما إن كانت علاقة سابقة بين السائق والمجني عليه، دفعت قائد الملاكي تعمد إصابة الشاب من عدمه.

كما طلبت تقرير الحالة الطبية الخاص بالشاب من المستشفى للاطلاع عليها، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

عرض السيارة على لجنة فنية

واستدعت عددا من شهود العيان الذي توافقت ظروف وجودهم بالزمان والمكان وقت وقوع الحادث، لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وعرضها على لجنة فنية لبيان ما إن كان بها عطل تسبب في وقوع الحادث من عدمه، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.