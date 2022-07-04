إحالة 80 محضرًا تموينيًا في الدقهلية إلى النيابة العامة

تمكنت الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية، من ضبط العديد من المخالفات التموينية بالمخابز والأسواق والمحلات، إذ تم التحفظ على 96 شيكارة دقيق مدعم و1500 علبة سجائر و70 كيلوجرام لحوم، كما تقرر إحالة 80 محضرا بالمخالفات المتنوعة، والتي تم ضبطها للنيابة العامة.

نتائج حملة تموينية في الدقهلية

وقال المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على الأسواق والمحلات والمخابز، أسفرت عن تحرير 80 محضرا بالمخالفات المتنوعة، التي تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

التحفظ على 96 شيكارة دقيق مدعم

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم التحفظ على 96 شيكارة دقيق مدعم و1500 علبة سجائر و70 كيلوجرام لحوم.

تحرير 80 محضرا تموينيا

وأشار إلى أن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 17 محضر نقص وزن لرغيف الخبز، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 محاضر تصرف في دقيق مدعم و5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر تجميع دقيق مدعم و6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و24 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر غلق بدال تمويني في مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم إعلان عن أسعار سلع تموينية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر و4 محاضر ذبح خارج السلخانة و محضر بيع غاز بأزيد من السعر.