التحقيق مع شهود العيان في واقعة مقتل طالبة المنصورة ومراجعة الكاميرات

بدأت جهات التحقيق، استجواب الشهود في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة» على يد زميلها محمد عادل، بعد تسديده لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، ثم قتلها أمام أعين المارة.

مراجعة كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق، بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة والقريبة منها، تمهيدا لتفريغها، وكشف ملابسات الجريمة، التي جعلت الطالب يرتكب هذه الجريمة الشنيعة ويتسبب في مقتل فتاة في عمر الزهور.

ذبح طالبة المنصورة أمام الجامعة

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من طلاب جامعة المنصورة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين من بين طيات ملابسه وتسديد عدة طعنات لطالبة بالجامعة، ومن ثم ذبحها.

ضرب المتهم من قبل المارة وأمن الجامعة

وانهال عدد من المارة والأمن الإداري بالجامعة بالضرب على المتهم، بعدما أمسكوا به أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، عندما أخذ يهاجم كل شخص يقترب منه بعد اقتراف جريمته.