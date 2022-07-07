رئيس الوزراء يتابع جهود التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

و أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدؤوبة لخطوات التجهيز لمؤتمر المناخ COP27، وتوفير مختلف أوجه الدعم، وذلك لضمان التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي المهم.

استعراض أهم الخطوات المنفذة للتحضير لمؤتمر COP27

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض أهم الخطوات التي تم تنفيذها في إطار التحضير لمؤتمر COP27، والموقف التنفيذي للمبادرات المنتظر طرحها على جدول أعمال المؤتمر، وأهم أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية في إطار الإعداد لهذا المؤتمر.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي والتنظيمي لمؤتمر COP27، بما في ذلك استعدادات عدد من الفنادق لاستقبال ضيوف المؤتمر، وضمان إقامة مميزة لهم، وكذا تنفيذ برامج سياحية للمشاركين، من أجل الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

استعراض مستجدات التواصل مع الشركات الراغبة في رعاية المؤتمر

وأضاف سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات التواصل مع الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية الراغبة في رعاية المؤتمر، بالإضافة إلى بحث المحتوى الذي تم وضعه على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤتمر حتى الآن.