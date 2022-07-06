رئيس الوزراء: توفير الاعتمادات اللازمة لزيادة احتياطي السلع الأساسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، على مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية.

وخلال اللقاء، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، كاشفا عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، ولذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.

وقال الوزير: يكفي مخزون المكرونة لمدة 8.4 شهر، وفيما يتعلق بالأرز الأبيض، نوّه الدكتور علي المصيلحي إلى استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين.

وخلال اللقاء، اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة في هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم ، مشيرا إلى توافر مختلف أنواع اللحوم؛ فبالنسبة للحوم الحية فنوه الوزير إلى أنها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر، كما تكفي اللحوم المجمدة لمدة 6.5 شهر، إضافة إلى أن الدواجن تكفي 7.4 شهر.

كما أشار الوزير إلى استمرار الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة.