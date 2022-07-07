رئيس الوزراء: نتبنى نهجا لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على تبني نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الرياح، في توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

التنسيق مع الإمارات لإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنّه تم في هذا الإطار بحث موقف التنسيقات مع الجانب الإماراتي بشأن إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بطاقة 10 جيجاوات، في ظل قرب التوصل إلى اتفاق يتم توقيعه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع شهد استعراض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، لا سيما في ظل مساعي الاتفاق مع شركات عالمية لدراسة تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، كخطوة لزيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة.

ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية، والتي تخطط من خلالها مصر لتوليد الكهرباء النظيفة.