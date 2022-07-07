حيلة جديدة من واتساب لزيادة فترة السماح الخاصة بحذف الرسائل

يلجأ الكثير من مستخدمي تطبيق المراسلة «واتساب» إلى مسح عدد من الرسائل التي قد يرغب في إلغاء إرسالها، ولكن التطبيق يتيح وقتا قصيرا جدا لمراجعة قرارك في إرسال الرسالة، لكن هناك خدعة تم اكتشافها قد تمنح المستخدمين وقتا إضافيا لحذف الرسائل عقب إرسالها.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن حذف الرسائل النصية للجميع يعد أمرًا مفيدًا للغاية لكن فترة السماح قصيرة، وفي الواقع، تحصل حاليًا على ساعة واحدة وثمانية دقائق و16 ثانية لإلغاء إرسال رسالة.

ويعني عدم الإرسال أن النص يتم حذفه من هاتف المستلم وكذلك من تطبيقك، وهي طريقة جيدة لتعزيز الخصوصية - أو حذف نص عرضي أو محرج من التاريخ.

وقام عدد من المحققين في WABetaInfo بالبحث في الإصدار التجريبي من WhatsApp ووجدوا دليلاً على تمديد الوقت للنصوص غير المرسلة، وفقًا لمحققي التطبيق، يمكن زيادة الحد الزمني إلى يومين و12 ساعة، ويقال إن هذا نشط لبعض المستخدمين الذين يجرون تجربة WhatsApp beta.

لم يتم تحديد موعد طرح الميزة حتى الآن

ولم يؤكد تطبيق واتساب WhatsApp بالضبط متى سيتم طرح هذه الميزة لجميع مستخدميه، ونظرًا لأنه لا يزال قيد التطوير، فقد يستغرق طرحه أسابيع أو حتى أشهر.

وأصبحت الرسائل غير المرسلة على WhatsApp ممكنة منذ بضع سنوات حتى الآن، ففي البداية كان من الممكن فقط إلغاء إرسال الرسائل في الدقائق الثمانية الأولى، ولكن تم زيادة مهلة المسح وظلت ترتفع كل فترة، ويعد تطبيق واتساب هو الوحيد الذي يضح حد قصير لمسح الرسائل، حيث إن التطبيقات الأخرى بما في ذلك Instagram المملوك للميت - ليس لها حد زمني لإلغاء إرسال الرسائل.

متابعة التحديثات

وأشار الموقع إلى أنه إذا كنت ترغب في متابعة وتجربة جميع المميزات التي يعمل تطبيق واتساب على تجربتها فيجب الحصول على النسخة الخاصة بتجربة المميزات والتي تدعى بـ WhatsApp beta، ويمكن تنزيلها على الهواتف من خلال الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

وعقب ذلك قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي»، واضغط على زر «أنا في» ثم انقر على «انضمام» للتأكيد، والآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.