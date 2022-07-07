شيرين عبدالوهاب تحذر كل من يتناول سيرتها أو يفبرك تصريحات على لسانها

اصدر حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا على لسان المطربة يحذر فيه تناول سيرتها الشخصية او فبركة أي أحاديث على لسانها لم تتداولها.

شيرين عبدالوهاب تصدر بيانا شديد اللهجة

وذكر بيان حسام لطفي، أنه يحذر من تناول السيرة الشخصية لموكلته المطربة الكبيرة أو من نسب أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا للوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن.

شيرين في مرمى السوشيال ميديا

يذكر أنه خلال الساعات الماضية انتشر الحديث عن قيام عدد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية بذكر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب أكثر من مرة وعلاقتها بزوجها حسام حبيب ووالده حسين حبيب.