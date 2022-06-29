حسين حبيب: شيرين عبدالوهاب جدعة.. و«احتمال نشوفها مع حسام قريب»

نفى حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، ما نُسب له من تصريحات بأن علاقة نجله بالفنانة شيرين عبد الوهاب صارت مُستحيلة، وكذلك محاولات المُقربين لها بدفعها للإدمان، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، متابعا: «ده هري وأنا مصرحتش بأي شيء إطلاقًا».

حسام حبيب يواصل التحضير لألبومه الجديد

وقال حسين حبيب، لـ«الوطن»، إنّ حسام حبيب يُركز في عمله حاليًا ويواصل التحضير لألبومه الغنائي الجديد، لافتًا إلى احتمالية تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في إحدى الأغاني، إلا أنّ هذا الأمر لم يُحسم بعد، خاصة أنه لم يتحدد موعد طرح الألبوم حتى الآن.

شيرين إنسانة جدعة وبنت بلد

وعن تصريحات شيرين عبد الوهاب الأخيرة بأنّ حسام حبيب لم يستفد منها ماديًا، وكان حريصًا على ادخار أموالها، قال: «ربنا يكرمها هي إنسانة جدعة وبنت بلد».

وكانت شيرين عبد الوهاب نفت كل ما أثيرعن استيلاء حسام حبيب على أموالها خلال فترة زواجهما، قائلة: «بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا».