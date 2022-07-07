اليوم.. انطلاق بطولة الأسطورة للنخبة في كمال الأجسام بدمشق

تنطلق بطولة الأسطورة للنخبة في كمال الأجسام، اليوم، وتحتضنها مدينة دمشق في سوريا الشقيقة، بحضور الدكتور عادل فهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد المصري، والعربي، والأفريقي لكمال الأجسام، ضيف الشرف الرئيسي في البطولة، بالإضافة إلى عبد اللطيف القاسمي العضو الشرفي للاتحاد العربي من سوريا، والمهندس أحمد علي رئيس بطولة أحمد علي دايمونت كب الدولية من مصر، والحكم المحترف طارق خليل من الأردن، والإعلامي المصري محمود سعد.

واستقبل الدكتور عادل فهيم، والوفد المرافق له عند وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وفد رفيع المستوى على رأسهم منار هيكل رئيس الاتحاد السوري لبناء الاجسام واللياقة البدنية، ثم انتقلوا إلى البطولة التي تقام اليوم، وبمشاركة متميزة للعديد من الأبطال من العديد من دول الجوار.

منافسات بطولة الأسطورة للنخبة

وأعرب «فهيم»، عن سعادته للقاء فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس اللجنة الأولمبية بجمهورية سوريا الشقيقة، وعن تلقيه دعوة رسمية منه، ومن منار هيكل رئيس الاتحاد السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لحضور منافسات بطولة الأسطورة للنخبة في بلده الثاني سوريا، التي سيشارك بها العديد من الأبطال السوريين والعرب العالميين، وسيشرف على البطولة، بتوجيهات من السيد رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال واللياقة البدنية.

وفي السياق ذاته، أعرب المهندس أحمد علي، عن سعادته بتواجده مع الدكتور عادل فهيم، ضمن الوفد المصري المشارك في بلده الثاني سوريا، متمنيا النجاح للبطولة، مثمنا دور اتحاد كمال الأجسام السوري برئاسة منار هيكل على دوره الكبير في الارتقاء باللعبة، وتخريج أبطال دوليين، يمثلون بلادهم في البطولات العالمية المقبلة.

وأضاف «فهيم»، أن الخميس سيكون هناك اجتماع مع فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام بسوريا، ورئيس اللجنة الأولمبية السورية، برفقة رئيس الاتحاد السوري لبناء الأجسام منار هيكل، وعبد اللطيف القاسمي عضو الاتحاد العربي لكمال الأجسام، والمهندس أحمد علي ومحمود سعد، وذلك لبحث سبل إقامة بطولة دولية قارية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

فئات البطولة وأوزانها

تجدر الإشارة، إلى أن في بطولة الأسطورة يسمح لكل منتخب عربي مشاركة عدد غير محدد من اللاعبين والإداريين والحكام، على أن تكون استضافتهم كاملة على نفقة البطولة، أما عن فئات البطولة وأوزانها ستكون كالتالي:

كمال الأجسام، أوزان، 70-75-80-85-90-95-100 والمؤهل منها من المنتخب السوري، يشارك مباشرة في البطولة العربية المقرر إقامتها في الإسكندرية، في الفترة من 28 إلى 31/ 7/ 2022.