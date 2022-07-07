أفضل دعاء في يوم عرفة.. «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»

يتصدر البحث عن أفضل دعاء في يوم عرفة محركات البحث على شبكة الإنترنت في محاولة لاغتنام ثواب هذا اليوم المبارك والفوز بفضله العظيم الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يستحب أن يكثر منها المسلمون في يوم عرفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء، دعاء يوم عرفة»، وتوجد صيغ مختلفة من أدعية يوم عرفة، نرصدها في التقرير التالي.

أفضل دعاء في يوم عرفة

أفضل دعاء في يوم عرفة، ليست له صيغة محددة، ويمكن ترديده بصيغة: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتُبْ عليّ توبة نصوحًا لا أنقصها أبدًا ألزمنا سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا».

أدعية يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن أفضل دعاء في يوم عرفة، هناك أكثر من دعاء يمكن للمسلم أن يردده في هذا اليوم المبارك، وفقا لما ورد عبر موقع دار الإفتاء المصرية، ومن هذه الأدعية:

"اللَّهُمَّ أنَتَ رَبيِّ لَا إلِهَ إلِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنَا عَبدْكَ، وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ".

"اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".

"اللهم انقلني من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونوّر قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به عليّ وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين".

أفضل دعاء في يوم عرفة من القرآن

كما يمكن ترديد أفضل دعاء يوم عرفة من القرآن بصيغة:

(لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الأنبياء: من الآية87)

- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات (نوح: من الآية28).

- (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر: من الآية10).

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.