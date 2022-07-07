من هو العيسى خطيب يوم عرفة؟.. منحته مصر وساما من الدرجة الأولى

كلف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة في يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام، حسبما نقلت صحيفة البلاد السعودية، وأكد الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لـ«شؤون الحرمين»، أن خطبة يوم عرفة تعد من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال، وهو ما يطرح سؤالا حول من هو "العيسى" خطيب يوم عرفة؟

"العيسى" خطيب يوم عرفة.. أحد رموز التسامح والتعايش

وبحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السعودية، فإن العيسى خطيب يوم عرفة، أحد رموز التسامح والتعايش في العالم، إذ يرى أن إدراك معنى الإنسانية يبني الجسور، ويقوي عزيمة العمل على المشتركات الإنسانية، وقد دعا إلى كلمة سواء في وجه ما وصفها بالحروب المصطنعة والتطرف الفكري، وهو ما جعله يحظى بمكانة مرموقة، جعلت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلا سعود، يختاره ليكون خطيبا وإماما، في يوم عرفة بمسجد نمرة في حج هذا العام.

والدكتور العيسى خطيب يوم عرفة، المولود في 10 يونيو 1965، يؤمن بأن الإسلام يقوم على الرحابة والسعة والترجيح بين المصالح والمفاسد. وقد حصل "العيسى" على البكالوريوس في الفقه الإسلامي المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة بجامعة الإمام، ومنذ تولى منصب أمين عام رابطة العالم الإسلامي في 12 أغسطس 2016 استطاع تحويل ضجيج الصراع إلى دعوات حوار.

العيسى خطيب يوم عرفة.. حصد جوائز وأوسمة دولية

وقد منحته لجنة جائزة جاليليو الدولية جائزتها في تعزيز السلام عام 2018، كما حصد جائزة الاعتدال بالمملكة، وحصل على وسام الدولة الأكبر من السنغال، ووسام السلام العالمي من سريلانكا، ووسام من الدرجة الأولى من مصر، وكذلك جائزة الحسن بن علي من منتدى تعزيز السلم في الإمارات.