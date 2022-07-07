دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر يوضحه

يتصدر دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، محركات البحث على شبكة الإنترنت في محاولة لاغتنام ثواب هذا اليوم المبارك والفوز بفضله العظيم الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يستحب أن يكثر منها المسلمون في يوم عرفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «خير الدعاء، دعاء يوم عرفة»، وتوجد صيغ مختلفة من أدعية يوم عرفة، نرصدها في التقرير التالي.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

وعن دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة الذي يمكن ترديده بصيغة: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتُبْ عليّ توبة نصوحًا لا أنقصها أبدًا ألزمنا سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا».

أدعية يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة، قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر لـ«الوطن»، إنّه روى عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما: أفاضَ رسولُ اللَّهِ من عرفاتٍ، ورِدفُهُ أسامةُ بنُ زيدٍ فجالت بِهِ النَّاقةُ، وَهوَ رافعٌ يديْهِ لا تُجاوزانِ رأسَه، فما زالَ يسير على هينتِهِ حتَّى انتهى إلى جَمعٍ، مشيرا إلى أنّ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، مستشهداً بما جاء عن أسامة بن زيد قال: كنتُ رديفَ النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بعرفاتٍ، فرفعَ يديْهِ يدعو فمالت بِهِ ناقتُهُ فسقطَ خطامُها فتناولَ الخطامَ بإحدى يديْهِ وَهوَ رافعٌ يدَهُ الأخرى.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

كما يمكن ترديد أدعية يوم عرفة مكتوبة 2022 بصيغة «اللهم انقلني من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونوّر قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به عليّ وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين».

- «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا».