«العفو الرئاسي» تنشر أول صور للمفرج عنهم ضمن قائمة عيد الأضحى اليوم

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسية، صورا لمن صدر في حقهم قرار بالإفراج اليوم، ضمن قائمة العفو الجديدة، التي ضمت 60 اسما، قبل عيد الأضحى، بناء على توصيات اللجنة.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم.

الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين

كانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت اليوم، أنه سيجر الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، قائلة: «تتوالى بشائر الخير اليوم، بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم»، وهم:

1- مصطفي محمد محمود عبده

2- محمد فتحي أحمد محمد عبدالمجيد

3- محمد حسن مصطفى محمد

4- مصطفى محمد عبد السلام محمد

5- محمد امين محمود السيد عامر

6- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد

7- محمد عادل محمد عبدالله

8- أحمد محمد علي محمد السعيد

9- محمد محمود عثمان الخطيب

10- محمد علي عبدالكريم موسي

11- محمد السيد فهمي عفيفي

12- عصام بدر السيد سليمان

13- ياسر كرم سليم أحمد

14- على فتوح علي مصيلحى

15- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان

16- محمد مصطفى على إمام

17- أحمد السيد أحمد السيد

18- هشام محمد محمد هاشم

19- محمد عادل محمد رشاد

20- تامر علي حلمي علي

21- طه حسين إسماعيل أحمد

22- محمد ربيع على محمد

23- محمد مراد محمد مصيلحي

24- نشأت فوزى سالم عبدالصمد

25- محمد عبدالرحيم قنديل بسيوني

26- أحمد حسن محمود إسماعيل

27- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب

28- طه حمدي فوزى على

29- ناجى فوزى على معوض

30- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم

31- محمد جلال زيدان فرج خضر

32- عبدالرؤوف عبدالسلام داوود محمد

33- عرفه عبدالحميد أحمد

34- حسن على حسين على عمر

35- نور الدين عيد شاكر

36- عبدالرحمن محمد عيد محمد

37- مصطفى محمود عبدالرحمن رفاعي

38- مصطفى مرسى محمد مرسى

39- محمود أحمد عبد الدايم أحمد

40- وسيم سليمان محمد الحسيني

41- رجب طايع محمد الصادق

42- عبد الحافظ طايع محمد الصادق

43- إبراهيم عمر أحمد محمد

44- محمد أحمد محمود محمد

45-يحيي رمضان محمد علي

46- محمد السيد محمد عبيد عوض

47- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد

48- سعيد إبراهيم بيومي قاسم

49- محمد زين محمد عبدالله

50- رامي عوض عبدالحفيظ شعبان

51- عادل فاروق عشري محمد

52- حاتم حمدي عبدالحميد عبدالهادي

53- علي إسماعيل صدقي علي

54- السيد عبدالحميد محمود أحمد

55- مصطفي خالد السيد عبدالمنعم

56- صبري خميس بهنسي محمد

57- السيد محمد إبراهيم سليمان

58- خالد أسامة رفعت محمد علي

59- سليم صفي الدين عباس حلمي

60- مصطفى جمال كامل محمد

وأكد الخولي على أن اللجنة تعلن اليوم أكبر قائمة للإفراج عنها، منذ إعادة تفعيلها في 26 أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الحالات التي تم الإفراج عنها 60 حالة جديدة.