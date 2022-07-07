عاجل.. عضو لجنة العفو الرئاسي: بدء إجراءات الإفراج عن عدد من سجناء الرأي

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسية، عن بدء إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير.

خروج 23 شخصًا من سجن طرة

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي في منشور له عبر صفحته الرسمية، أنه من المنتظر خروج 23 شخصًا من سجن طرة، و26 من سجن أبو زعبل، و8 من سجن القناطر، وشخص واحد من المنيا، وشخصين من سجن مركزي، بالإضافة لعدد من المحبوسين.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل أسابيع عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء، هم «طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبو عيطة».