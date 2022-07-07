بالأسماء.. لجنة العفو الرئاسي تعلن قائمة الـ60 المفرج عنهم

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن قائمة تضم أسماء من يجري الإفراج عنهم اليوم، في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير.

وضمت قائمة الأسماء:

1- مصطفي محمد محمود عبده

2- محمد فتحي أحمد محمد عبدالمجيد

3- محمد حسن مصطفى محمد

4- مصطفى محمد عبد السلام محمد

5- محمد أمين محمود السيد عامر

6- نشأت عبدالرازق أحمد أبوزيد

7- محمد عادل محمد عبدالله

8- أحمد محمد علي محمد السعيد

9- محمد محمود عثمان الخطيب

10- محمد علي عبدالكريم موسى

11- محمد السيد فهمي عفيفي

12- عصام بدر السيد سليمان

13- ياسر كرم سليم أحمد

14- على فتوح علي مصيلحى

15- عبدالوهاب عبدالمقصود أحمد رضوان

16- محمد مصطفى علي إمام

17- أحمد السيد أحمد السيد

18- هشام محمد محمد هاشم

19- محمد عادل محمد رشاد

20- تامر علي حلمي علي

21- طه حسين إسماعيل أحمد

22- محمد ربيع علي محمد

23- محمد مراد محمد مصيلحي

24- نشأت فوزي سالم عبدالصمد

25- محمد عبدالرحيم قنديل بسيوني

26- أحمد حسن محمود إسماعيل

27- محمد أحمد حسين محمد عبدالوهاب

28- طه حمدي فوزي على

29- ناجي فوزي على معوض

30- عبدالعزيز عزب عبدالعزيز جاد سويلم

31 - محمد جلال زيدان فرج خضر

32- عبدالرؤوف عبدالسلام داوود محمد

33- عرفه عبدالحميد أحمد

34- حسن على حسين على عمر

35- نور الدين عيد شاكر

36- عبدالرحمن محمد عيد محمد

37- مصطفى محمود عبدالرحمن رفاعي

38- مصطفى مرسي محمد مرسي

39- محمود أحمد عبدالدايم أحمد

40- وسيم سليمان محمد الحسيني

41- رجب طايع محمد الصادق

42- عبدالحافظ طايع محمد الصادق

43- إبراهيم عمر أحمد محمد

44- محمد أحمد محمود محمد

45- يحيي رمضان محمد علي

46- محمد السيد محمد عبيد عوض

47- محمد إبراهيم محمد سعيد محمد

48- سعيد إبراهيم بيومي قاسم

49- محمد زين محمد عبدالله

50- رامي عوض عبدالحفيظ شعبان

51- عادل فاروق عشري محمد

52- حاتم حمدي عبدالحميد عبدالهادي

53- علي إسماعيل صدقي علي

54- السيد عبدالحميد محمود أحمد

55- مصطفى خالد السيد عبدالمنعم

56- صبري خميس بهنسي محمد

57- السيد محمد إبراهيم سليمان

58- خالد أسامة رفعت محمد علي

59- سليم صفي الدين عباس حلمي

60- مصطفى جمال كامل محمد