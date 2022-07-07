لجنة العفو الرئاسي تستعد لإعلان أكبر قائمة من المفرج عنهم: 60 حالة جديدة

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ اللجنة تعلن اليوم أكبر قائمة للإفراج عنها، منذ إعادة تفعيلها في 26 أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الحالات التي تم الإفراج عنها 60 حالة جديدة.

قائمة جديدة للعفو الرئاسي

وعن تفاصيل الحالات الجديدة المعفي عنها، أضاف العوضي في منشور عبر حسابه على فيس بوك، أنّه تم الإفراج عن «23 من سجن طرة، 26 من سجن أبي زعبل، 8 من سجن القناطر، وحالة واحدة من سجن المنيا، وحالتين من سجن مركزي»، بخلاف عدد من العمال المحبوسين.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «تمّ الإفراج اليوم عن جميع موظفي شركات التأمين المحبوسين في القضية 855 لسنة 2020، وعددهم 18 موظفا».

الإفراج عن دفعة جديدة من الغرمين والغارمات

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت أمس الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمين والغارمات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق أول أيامه السبت المقبل، حيث غرّد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الخميس خروج أول دفعة غارمين وغارمات من السجون بإجمالي 75 حالة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وبشائر الخير تتوالى».