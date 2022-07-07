نائبة تنسيقية الأحزاب: «مفيش حد عاقل يتجوز طفلة أقل من 18 سنة»

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال مع 3 مقترحات أخرى، مبينة أنه لا يوجد توثيق للزواج أقل من 18 سنة، لكن المجتمع تحايل عبر الزواج العرفي، مؤكدة أن لديها إحصائيات وفرها جهاز التعبئة والإحصاء.

إحصائيات زواج الأطفال

أضافت «العادلي» خلال استضافتها في برنامج «السلطة التشريعية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد عبد الرحمن، أن المذكرة التفصيلية للقانون، أوضحت أن جهاز التعبئة والإحصاء، أشار إلى أن هناك 117 ألف طفل من عمر 10 سنوات حتى 17 سنة متزوجين، أو سبق لهم الزواج، ومحافظات الصعيد هي الأعلى في زواج وطلاق الأطفال، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وأسوان وسيناء، الأقل في زواج الأطفال

حكم تاريخي

أوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المادة 80 من الدستور، تشير إلى أن كل من لم يبلغ 18 سنة يعد طفلا، وتنص على التزام الدولة برعاية الطفل، وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي التجاري.

وأكدت أن هناك تحايل في حالات زواج رصدها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفل، فيما يعف بزواج الصفقة، وتطلق الطفلة بعد 10 أيام، ويهرب دون أي تسجيل للزواج أو الطلاق، متابعة: «ليه شخص بالغ عاقل يتزوج طفلة، كل التقارير الطبية بتقول أن الزواج في السن صغير خطر على الأنثى والذكر، وعندنا حكم تاريخي للمحكمة الدستورية سنة 1996، فسرت فيه المحكمة أحكام الشريعة الإسلامية، وقالت إن إعمال حكم العقل تطوير لقواعد عقلية تفيد العباد».