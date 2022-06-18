تنسيقية شباب الأحزاب: اتفقنا مع أفضل شركة في العالم لاكتشاف المواهب

قال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعمل بنظام محدد عبر لجان مختلفة مثل لجان المنسقين، موضحًا أنّ لديهم نادي المدربين، حيث يتم اختبار المتقدمين بخصوص الجدارات والكفاءات، لمعرفة ما إذا كانوا أصحاب رؤى، واتفقوا مع أفضل شركة في العالم لاكتشاف المواهب.

نستقي المعلومات والقدرة على حل المشكلات في نادي المدربين

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «نستقي المعلومات والقدرة على حل المشكلات في نادي المدربين، إذ إنهم يمتلكون قدرات إعلامية وسياسية وثقافية كبيرة، وهو ما سيفيد الدولة في الفترة المقبلة، مثل ترشيحات المحافظين ونوابهم وغيرها من خلال تقارير مفصلة».

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «لدينا لجنة التنظيم التي تعاون نادي المدربين في اختيار المتقدمين، كما نتواصل مع الجامعات للتعاون مع الشباب من أجل تمكين الشباب، لأن هذا الأمر قد لا يستمر إذا لم نعمل عليه من خلال نظام محدد وقوي».

نستهدف توقيع البروتوكولات حل المشكلات

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «لدينا لجنة البروتوكولات، وهي المختصة بتوقيع البروتكولات مع المؤسسات المختلفة في الدولة، إذ نستهدف توقيع البروتوكولات حل المشكلات حيث أطلقنا مبادرة كلنا بنساعد وتعاوننا مع وزارة التضامن الاجتماعي»، مشددًا على أنه يتم دراسة كلمة النواب في التنسيقية بحيث يتم حساب تأثيراتها على منصة التواصل الاجتماعي قبل إلقائها: «كلنا بنتعلم من بعض».