«التعبئة والإحصاء»: مصر استوردت ألعاب أطفال بـ700 مليون جنيه في 10 أشهر

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على منصته الإلكترونية، مجموعة من الأفكار الاسترشادية غير التقليدية ودراسات جدوى المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وتساعد أصحاب الحرف وصغار رواد الأعمال على بدء نشاطهم الخاص.

ويستعرض التقرير التالي، إحدى تلك الأفكار الاسترشادية لنشاط تجارة لعب الأطفال، إذ ​يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة، واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

لعب أطفال مستوردة بقيمة 44,76 مليون دولار

وبحسب التقرير السنوي للتجارة الخارجية المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنَّ السوق المحلية استقبلت لعب أطفال مستوردة بقيمة 44,76 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، بما يوازي 702,73 مليون جنيه.

وأشار إلى أن السوق المحلية متعطشة لمنتجات لعب الأطفال، ما يضمن تحقيق أعلى الإيرادات من المبيعات، إذ أنَّ ألعاب الطفل من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ولابد من توفير ما يناسب كل شريحة عمرية منها وعرض أنواع كثيرة، ناهيك أنَّ نسبة الصغار إلى الكبار في السن مرتفعة في مصر.

سيارات وموتوسيكلات وعرائس ومكعبات.. تجارة لعب الطفل

ويمكن من خلال إدارة مشروع لتجارة لعب الأطفال، بيع ألعاب متنوعة، من سيارات وموتوسيكلات وعرائس ومكعبات وميكانو وغيرها من اللعب المتداولة والمنتشرة في مصر، سواء في القرى أو المدن، وبالتالي فالمنتج يستهدف العديد من شرائح المجتمع ما يرفع نسبة المبيعات.

وأوضحت دراسة جدوى مشروع تجارة ألعاب الطفل، ضرورة توافر 4 عمال بصورة منتظمة للإدارة والبيع، فيما تصل الاستثمارات الكلية إلى 320 ألف جنيه، يساهم صاحب النشاط بنحو 292,5 ألف جنيه، ويتيح الجهاز قروض بنكية لتمويل بقية التكاليف بضمان المشروع.

ووفق تقديرات جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ حجم المبيعات السنوية من تجارة لعب الأطفال تصل إلى 1,512 مليون جنيه بنهاية السنة الأولى للمشروع، مقارنة بـ 2,160 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

وأشارت إلى أن صافي الأرباح السنوية من تجارة اللعب، يصل إلى 182,3 ألف جنيه للعام الأول للنشاط، تتضاعف لتقفز إلى 268,3 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع، خاصةً أنَّ أسعار لعب الأطفال تتميز بالمرونة والتنوع.