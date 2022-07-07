مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، ستكون في الساعة الثانية صباحا، خلال الفترة من السبت 9 يوليو حتى الجمعة 15 من الشهر ذاته، فيما ستكون مواعيد غلق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو في الساعة الثالثة صباحا، خلال الإجازة.

عودة مواعيد غلق المطاعم للتوقيت الصيفي بعد العيد

أضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بداية من السبت 16 يوليو الجاري، ستعود المطاعم والمنشآت السياحية للغلق وفقا للتوقيت الصيفي، لتكون في الساعة الواحدة صباحا، مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مشيرا إلى أن مواعيد غلق الملاهي الليلية ومسارح المنوعات خلال الصيف، ستستمر حتي الساعة الثالثة صباحا.

الغرفة تطلب تعديل مواعيد غلق المطاعم خلال الصيف

وأشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تقدمت بمذكرة رسمية لوزارة السياحة والآثار، لتعديل مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف، لتصبح في الساعة الثالثة صباحا بدلا من الواحدة صباحا المعمول به حاليا، بالإضافة إلى مد مواعيد إغلاق الملاهي الليلية وصالات الديسكو، لتكون في السادسة بدلا من الثالثة صباحا، المعمول به خلال فصل الصيف الحالي، موضحا أن تعديل تلك المواعيد، سيزيد من نسب الإقبال على المنشآت السياحية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المطاعم والمنشآت السياحية، استعدت بشكل جدي لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن غالبية المطاعم أعدت فقرات ترفيهية لجذب الرواد لزيارتها وخاصة السياح العرب.