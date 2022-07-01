بأعلى من 90%.. المنشآت السياحية: قطاع المطاعم استعاد عافيته لما قبل كورونا

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قطاع المطاعم السياحية بدأ حاليا فى استعادة عافيته التى كان عليها قبل جائحة كورونا، التى ضربت العالم نهاية عام 2019.

أضاف لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال وصلت حاليا بالمطاعم والمنشآت السياحية، إلى أكثر من 90%، وهى أعلى مما كانت عليه فى ذات الفترة قبل الجائحة، لافتا إلى أن تلك النسب لن تقل طوال الموسم الصيفى الحالى، بل سترتفع خلال بعض الفترات لتصل إلى 100%، كفترة إجازات عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مكثفة لاستقبال السياح

أكد منصور، أن كل المنشآت والمطاعم السياحية، استعدت بشكل جدى لاستقبال السياح العرب والمصريين والأجانب خلال الموسم الصيفى الحالى، مشيرا إلى إلى أن جميع المنشآت تعمل على تجويد الخدمة المقدمة للرواد، كما أنها ملتزمة بتٌطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

المطاعم السياحية العائمة بكورنيش النيل

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن المطاعم العائمة والثابتة الموجودة بكورنيش النيل، هى الأكثر إشغالا حاليا، إذ يصل متوسط نسب الإشغال بها إلى أكثر من 95%، مضيفا أن بعض تلك المطاعم حاصل على ترخيص مسارح منوعات (ملاهى ليلية)، ما يسمح لها بالعمل حتى الساعة 3 صباحا.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر حاليا، كانت من الأسباب التى أدت إلى وصول نسب الإشغال بالمطاعم السياحية إلى تلك النسب، لافتا إلى أن السياح العرب يفضلون تناول الغداء والعشاء والسهر بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف.

السعويون والكويتيون الأكثر ترددا على المطاعم

كشف منصور، أن السياح السعوديين والكويتين، هم الأكثر ترددا على تناول الطعام والمشروبات بالمطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدا أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، ما ينعش عمل المطاعم السياحية، حتى نهاية فصل الصيف الحالى.