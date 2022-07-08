«مانشيت» يستعرض أبرز الأخبار من صالة تحرير «الوطن»: الأكثر تأثيرا وانتشارا

استعرض ضياء السيبيري نائب مدير تحرير جريدة الوطن، أبرز الأخبار على البوابة الإلكترونية للجريدة، وبدأ بالأخبار الأكثر قراءة والتي كان على رأسها إشادة الإعلامي تامر شلتوت بجريدة الوطن، ومشاركتها في الأعمال الخيرية.

تامر شلتوت يشكر جريدة «الوطن»: مؤسسة محترمة اجتمعت معانا في الخير

وأوضح «السبيري» خلال مداخلة من داخل صالة تحرير جريدة الوطن عبر تطبيق زووم مع الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر فضائية «cbc» أن قضية مقتل نيرة أشرف هي أكثر قضية متابعة من القراء على كل منصات الوطن خلال الأسبوعين الماضيين.

وكشف عن تفاصيل ثناء الإعلامي تامر شلتوت على جريدة الوطن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى الحملة التي دشنتها جريدة الوطن لمساعدة الطفلتين علا وفريدة لجمع المبالغ المالية التي تمكنهم من الحصول على علاج ضمور العضلات، وذلك بالتعاون مع عدد من الفنانين.

وأشار السبيري إلى جهود جريدة الوطن في دعم الطفلة رقية والتي تمكنت بالفعل من جمع مبلغ الحقن الخاصة بعلاج ضمور العضلات، والتي تجاوزت قيمتها 45 مليون جنيه، موضحًا أن جهود جريدة الوطن كانت محل إشادة من جمهور «السوشيال ميديا».

صفحة الوطن هي الأكثر تأثيرًا

وأكد أن صفحة الوطن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هي الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في الشرق الأوسط، واستخدمتها الجريدة لمساعدة الطفلة رقية، معربًا عن أمله في قدرة الجريدة على مساعدة أي حالة من حالات مرضى ضمور العضلات.

وأشار إلى أن تلفزيون جريدة الوطن أجرى بثًا مباشرًا من بيت الطفلتين علياء وفريدة واللاتي يحتجن لحقن ضمور العضلات بمبلغ يتجاوز 80 مليون جنيه بحضور الفنان تامر شلتوت، والفنانة نهال، لافتًا إلى أن حساب تبرعاتهم زاد بمعدل 4 مليون جنيه بعد البث المباشر.

أخبار إحالة قاتلي شيماء جمال للجنايات

كما استعرض السبيري أخبار إحالة النيابة العامة قتلة الإعلامية شيماء جمال للمحاكمة الجنائية، واستعرض تقريرًا مصنوعًا يتناول الزيادة السكانية وتعاطي المخدرات ودورها في انتشار العنف والتي تصل أحيانًا للانتحار.

وتحدث عن إحياء الوطن لذكرى شهداء البرث والأخبار التي شملت متابعات من أضرحة الشهداء، وبثًا مباشرًا مع أهاليهم في هذه الذكرى العطرة.