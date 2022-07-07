صلاح حسب الله: سأنسحب من القضية إذا وافقت أسرة نيرة أشرف على الدية

أكد الدكتور صلاح حسب الله المحامي المتطوع للدفاع عن الطالبة نيرة أشرف التي قتلت ذبحًا على يد محمد عادل أمام جامعة المنصورة، أنه لن يقبل بالدية في القضية، بعد صدور حكم محكمة جنايات المنصورة بالإعدام للقاتل.

وقال صلاح حسب الله في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إنه لن ولم يقبل أي عروض من أجل الدية، وإذا حدث ووافق أهل الضحية على أي دية سوف ينسحب في نفس اللحظة.

الدية موجودة فقط في القتل الخطأ

وأضاف حسب الله: «لا دية في القتل العمد، فالدية موجودة فقط في القتل الخطأ وهذا إن قبل أهالي الضحية بذلك، ولكن من جهته لن يقبل أي دية في قضية نيرة أشرف، وإذا حدث ذلك سوف أنسحب من القضية مباشرة».

قضية فتاة المنصورة قضية ردع مجتمعي

وتابع أن المسألة هنا ليست شخصية أن يقبل أهل الضحية الدية أو لا يقبلونها، فالقضية هنا قضية ردع مجتمعي يجب أن يتم، فالقاتل ارتكب جريمته في وضح النهار مع سبق الإصرار والترصد واعترف بذلك، فلا يمكن أن تكون ثمن دماء نيرة عند أسرتها بهذا البخس.

وكان قد ترددت في الأيام الماضية محاولات تجميع مبلغ قدره 5 ملايين جنيه كدية من أجل تقديمها لأهل الضحية مقابل العفو عن القاتل محمد عادل.

واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف

وتعود أحداث واقعة مقتل فتاة المنصورة إلى يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الماضي، بعدما أقدم محمد عادل، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، على قتل زميلته نيرة أشرف بعد أن وجّه لها طعنات في الرقبة ونحر رقبتها من الخلف.

وعلى أثر تلك الجريمة البشعة أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بالإعدام شنقًا للجاني بعد أن سبق لها وأحالت أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية للأخذ برأيه الشرعي في إعدام القاتل.