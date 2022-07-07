بهاء أبو شقة لـ«الوطن»: سأنضم إلى فريق الدفاع عن حق نيرة أشرف

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، عن تطوعه للدفاع عن فتاة المنصورة نيرة أشرف أمام محكمة النقض في جلستها المرتقبة.

وأكد «أبو شقة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قراره بالانضمام إلى فريق الادعاء في قضية نيرة أشرف، محاولة للحد من ظواهر العنف في المجتمع، والتصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة عليه.

وأوضح المحامي بالنقض، أن القضية ليست الدفاع عن حق نيرة أشرف فقط، لكنها قضية كل الفتيات، مشيرًا إلى أن الجريمة جريمة مهما كان الباعث لها، ولا يوجد أي دافع يبرر الجريمة.

وكان مرتضى منصور المحامي، أعلن مساء الأربعاء، تطوعه في تولي الدفاع بالحق المدني عن المجني عليها الطالبة نيرة أشرف، بمشاركة الدكتور صلاح حسب الله، بعدما أعلن المحامي الشهير فريد الديب، دفاعه عن المتهم محمد عادل رسميا.

وكانت محكمة جنايات المنصورة وتحديدا الدائرة الرابعة الأربعاء، قضت بالحكم بالإعدام شنقًا، على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعدما كانت المحكمة، أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي الشرع في إعدامه.