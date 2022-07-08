حريق في مخازن القمح بمرفأ بيروت بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شهدت عدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث، كان من أهمها الحريق الذي نشب في مخازن القمح بمرفأ بيروت، فيما نفى العراق، حدوث إطلاق نار في مطار البلاد الدولي.

ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي للحريق

وسيطرت قوات الدفاع المدني في لبنان، على حريق نشب في مخازن القمح بمرفأ بيروت، مساء أمس الخميس، ما تسبب في تضرر قسم صغير، فيما أوضح مصدر في الدفاع المدني، في تصريحات لصحيفة «النهار» اللبنانية، أن معطيات أولية تشير إلى أن ارتفاع الحرارة هو السبب الرئيسي للحريق.

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجارًا في «مرفأ بيروت»، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين، كما ألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وعددا من أحياء العاصمة اللبنانية «بيروت».

من جانبه، كشف وزير المهجرين اللبناني،عصام شرف الدين، عن خطة لبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأكد شرف الدين، أن بلاده تقدم بالمقترحات للمدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين، أياكي إيتو، بهذا الشأن.

وفي العراق، نفت إدارة «مطار بغداد الدولي»، صحة معلومات، عن حدوث إطلاق نار في المطار، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المطار يعد منطقة منزوعة السلاح.

منع الجهات المسؤولة عن أمن «مطار بغداد» دخول أي نوع من الأسلحة

وأشارت الإدارة، إلى منع الجهات المسؤولة عن أمن «مطار بغداد الدولي» دخول أي نوع من الأسلحة، مضيفة أن الأخبار البعيدة عن الحقيقة تؤثر على اسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبحث وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، مع رئيس مجلس «الأمة» الجزائري صالح قوجيل، أمس الخميس العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الاقتصادي.

من جانبه، أكد قوجيل، رفض الجزائر التدخل في الشأن الداخلي للدول، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية العميقة بين البلدين. وأشار رئيس مجلس «الأمة» الجزائري، إلى أن بلاده تعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم موقف «دمشق» على مختلف الساحات العربية والدولية.