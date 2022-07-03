عودة حركة الطيران في مطار بغداد الدولي بعد توقفها بسبب عاصفة ترابية

أفاد موقع «قناة العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بعودة حركة الملاحة في مطار بغداد، بعد توقفها لساعاتٍ بسبب عاصفة ترابية.

توقف حركة الطيران

كانت السلطات العراقية، أعلنت صباح اليوم، توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي، بسبب عاصفة ترابية شديدة، وقالت سلطات المطار في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « توضح إدارة مطار بغداد الدولي لكل المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار، أنه تم إيقاف الحركة الجوية، نظراً للظروف الجوية السيئة، ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا».

وضرب العراق، في الفترة السابقة، عدة عواصف ترابية، بلغت 12 عاضفة منذ أبريل الماضي.