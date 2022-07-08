بث مباشر.. تصعيد زوار بيت الله الحرام إلى عرفات لآداء ركن الحج الأعظم

نقدم لكم بثًا مباشرًا لتصعيد حجاج بيت الله الحرام لصعيد جبل عرفات الطاهر لآداء ركن الحج الأعظم.

وكان ضيوف الرحمن باتوا ليلتهم في مشعر منى وبدأو التوافد على صعيد جبل عرفات، حيث يؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

14 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم 14 ألفا و447 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى الأربعاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان له، إلى أنّ إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 10 حالات، خرج منهم 6 حالات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 4 فقط حتى مساء أمس.