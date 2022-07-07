التضامن: بعثة مصر تبدأ تصعيد الحجيج إلى جبل عرفات اليوم

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن ورئيس بعثة الحج الأهلية، إن أعمال تسيير رحلات الحج إلى الممكلة العربية السعودية تتم بأفضل شكل ممكن، لافتا إلى أن جميع الحجاج المصريين المتواجدين في السعودية أدوا طواف القدوم ويستكملون التصعيد على جبل عرفات اليوم.

البعثة المصرية تبدأ في الصعود إلى عرفات

وأوضح «عبد الموجود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن البعثة المصرية تبدأ في الصعود إلى عرفات من اليوم، لافتا إلى أن البعثة قدمت خطة لتفويج الحجاج إلى عرفات على مراحل لضمان وجودهم وستنتهي البعثة من تصعيد جميع الحجاج المصريين اليوم في الثامنة مساء.

وأشار «عبد الموجود» إلى أنه تم إرسال بعثة في مقدمة الأفواج لاستقبال الحجاج وتجهيز المخيمات لاستقبال الحجاج بشكل منظم ومخطط ومنعا للتكدسات.

موعد يوم التروية في شهر ذي الحجَّة

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قال في إحدى فتواه عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، إن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجَّة، وعند أداء مناسك الحج يوم التروية يذهب الحاج المُفْرِد والقارن إلى منى في وقت الضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه يكون قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.

وأضاف «علام» أنه مستحب للمسلم عند أداء مناسك الحج يوم التروية أن يذهب إلى منى بعد الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية، وللمسلم الحاج أن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن دون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.