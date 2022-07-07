«السياحة»: بدء تصعيد الحجاج على عرفات لتسكينهم بالمخيمات

تتابع غرفة عمليات مكتب شؤون الحج السياحي المصري الموجودة في مكة، برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، عن كثب تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وإجراءات تسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ، اليوم، التصعيد لعرفات.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي إلى أنه قد وجّهت بضرورة الدفع باللجان الميدانية الخاصة ببعثة الوزارة الرسمية المتواجدة بمكة المكرمة تحت إشراف الأستاذ وائل حفني مدير عام التفتيش على شركات السياحة، والأستاذ سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية؛ للتأكد من قيام جميع شركات السياحة بتصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر في الحج.

بعثة الحج على عرفات

وأكدت توزيع أعضاء البعثة على جميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة والتواجد بالقرب منها بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب والاطمئنان عليهم أولاً بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم والعمل على راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.

وتفقد، أمس، أعضاء مكتب شؤون الحج السياحي، مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى والتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الاحتياجات للحجاج لكل من المستوى الاقتصادي ومستوى الخمس نجوم، حيث أكد مسئولو مكاتب الطوافة حرصهم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج.