طارق الخولي: لجنة العفو تعمل للإفراج عن المستحقين حتى آخر شخص

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم الإفراج اليوم عن 60 اسما، وكذلك الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمين، بجانب الإفراج عن بعض المساجين في قضايا العمال، مبينا أن هذا يمثل بشرة خير، موضحا أن هذه الإفراجات، تأتي مع ذكرى ثورة 30 يونيو، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

سلسلة الإفراج جزء من الحوار الوطني

وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة السر»، على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، أن لجنة العفو تتابع الطلبات المتقدمة للإفراج عن الأشخاص، ولن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين يمثلون تهديد للأمن القومي المصري، أو من دعوا للعنف أو مارسوه، وسط رغبة رئاسية للإفراج عن أكبر عدد من الأشخاص، بالتزامن مع إجراء الحوار الوطني حاليا، وتعد سلسلة الإفراج جزء من الحوار الوطني.

استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي

أوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أن لجنة العفو ستعمل حتى الانتهاء من آخر حالة تستحق الإفراج عنها، طالما غير منتمية لتنظيم إرهابي، أو مارست العنف ضد المجتمع المصري خلال السنوات الماضية التي شهدت أحداث عصيبة.