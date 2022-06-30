طارق الخولي: نزلنا في 30 يونيو لإنقاذ الدولة المصرية من الإخوان

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن أحداث 30 يونيو عام 2013 كانت صاخبة للغاية تعبيرًا عن فرحة الشعب المصري، لافتا إلى أن ميدان التحرير كان شاهدا على تلك الفترة المهمة والذكريات المحفورة في كل مكان به، و«نزلنا في 30 يونيو لإنقاذ الدولة المصرية من الإخوان».

مواجهة الإخوان في ميدان النهضة

وأوضح « الخولي» في مداخلة لبرناجج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه شارك في المظاهرات في مواجهة الإخوان الإرهابيين المعتصمين بميدان النهضة، متابعا: «هتفنا ضد حكم المرشد بكل قوة ومكنش حد خايف لأننا كنا مدركين معنى الإخوان وتجاوزنا الخوف الشخصي وبقى خوفنا على الوطن لأن الحل في الخلاص من جماعة الإخوان».

المصريين أصيبوا بصدمة بعد تولي الإخوان مقاليد الحكم

وأشار«الخولي» إلى أن المصريين أصيبوا بحالة من الصدمة الشديدة بعد تولي الإخوان لمقاليد الحكم، وتبين لهم أن الجماعة ترتدي أقنعة زائفة واستخدموا الدين للسيطرة على مشاعر البسطاء، وأنها جماعة فاشية تضر الدين وتستغله في تمرير مخططاتها وبالتالي كان السعي نحو أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها وتصفية الحركات الاحتجاجية.

وأكد النائب طارق الخولي، أن الجماعة الإرهابية استخدمت الترهيب والترغيب في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، لافتًا إلى أن الترغيب كان بتوزيع مناصب ومحاولات الرشوة من أجل الحصول على المناصب السياسية أو القيادية وفي حال رفض مطالبهم كانت تبدأ مراحل الترهيب بالتهديد بالاغتيال والتصفية الجسدية وهو ما حدث بالفعل.