طارق الخولي: تنقيح قوائم العفو مستمر لإخراج كل المستهدفين

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، تتوالى البشائر، بالإفراج عن 60 شخصا اليوم، بجانب عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية، تجهز قوائم أخرى للإفراج عن الأشخاص الذين قضوا نصف المدة أو ثلثي المدة، وهذا لا يدخل ضمن لجنة العفو، التي تدخل ضمن صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن المسجونين.

وجود مزيد من قرارات العفو

أضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتوقع وجود المزيد من قرارات العفو الفترة المقبلة، حتى يخرج كل المستهدفين، ويجر دراسة الحالات المتقدمة، وكل من يطبق عليه عدم إراقة الدماء أو ارتكاب أعمال عنف، يتم وضع اسمه مع الفحص المستمر، بتدقيق شديد حتى لا يخرج أي شخص، يمثل خطر على الأمن القومي المصري.

التدقيق في القوائم

أوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يجب التأكد من عدم انتماء الشخص لأي تنظيم إرهابي، أو تنفيذ عنف أو الدعوة إليه، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في تلقي الطلبات عبر مختلف الآليات، لرفعها إلى رئاسة الجمهورية، ويتم تلقي الطلبات عبر التسجيل الإلكتروني، أو مقرات حقوق الإنسان في مصر أو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وهذا التعدد جاء للتيسير على مختلف الأشخاص، مؤكدا أن تنقيح البيانات وتطبيق معايير العفو يأخذ وقت.