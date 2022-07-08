أسعار مخفضة من «التموين» لـ«لحوم العيد»: 90 جنيها للخراف الحية «فيديو»

قال علاء فتحي سالم، العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إنّ مصر بها 39 شادرا، منها 13 شادرا تخص الشركة، وهي منتشرة بين القاهرة حتى محافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «التموين توفر الخراف الحية بأسعار مخفضة»، إذ أن الشوادر بها خراف حية لنحو 700 خروفا، ويتم الإحلال يوميا على حسب احتياجات المواطنين.

أسعار الأضاحي في السوق

وأضاف «علاء» أن سعر الكيلو يقدر بنحو 90 جنيها لكيلو الخراف الحية، وهناك لحوم ضأن ولحم سوداني طازج بـ115 جنيها، ولحوم مجمدة مستوردة برازيلي كان سعرها 90 جنيها وجرى خفضها إلى 85 جنيها بمناسبة العيد لسد احتياجات المواطنين، مع توفير جميع الكميات، وهناك إحلال يوميا للمباع في الثلاجات ومنافذ التوريد.

أما الدكتور حاتم سامي طبيب بيطري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، فصرح بوجود لجنة تختار الخراف المناسبة للأضحية ويتم التأكد من أن تكون أوزانها خفيفة وعمرها ليس كبيرا، ومتوسط العمر يقدر بنحو 20 شهرا والوزن من 40 إلى 75 كجم.

أضاحي خالية من أي عيوب

وتابع «حاتم» أنه يتم التأكد من خلوها من أي عيوب أو كدمات أو كسور ومكسية باللحم والصوف طبيعي والقرون سليمة، من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إن الوزارة تعمل على توفير احتياجات المواطنين وتضاعف الكميات في المواسم والأعياد، حيث تشهد المجمعات الاستهلاكية بواقع 1500 فرع على مستوى الجمهورية كميات كبيرة من الضخ تصل إلى 150 طنا في اليوم من اللحوم الطازجة و4000 طن من اللحوم المجمدة.