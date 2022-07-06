«التموين»: الخراف الحية بشوادر الوزارة سليمة بيطريا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع الخراف الحية المطروحة في شوادر الوزارة والبالغ عددهم 39 شادر على مستوى الجمهورية، جميعها خضعت للكشف البيطري مسبقا للتأكد من سلامتها بيطريا قبل طرحها للمواطنين في الشوادر.

سعر الخروف في شوادر وزارة التموين

وتضخ الشركة العامة للجملة والشركة المصرية للجملة التابعتين لوزارة التموين، في شوادر الوزارة الخراف الحية بسعر 90 جنيه سعر كيلو الخروف القائم، إذ يتراوح وزن الخروف من 40 ‏كيلو جرام إلى 70 كيلو جرام، وذلك بتخفيض عن سعر خروف العيد في شوادر السوق المحلية والتي يأتي أسعار الخراف فيها متفاوتة بنسبة كبيرة.

أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شوادر الخراف الحية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين بداية من يوم الاثنين الماضي، حيث تستمر جميع الشوادر في استقبال المواطنين حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين ‏منها، فضلا عن استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي خلال الثلاثة أيام الأولى لعيد الأضحى المبارك.

توافر السلع واللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

فيما تستمر منافذ البقالين حاليا والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب بطاقات التموين والذي بدأ صرفه منذ بداية الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية يوليو لـ23 مليون أسرة تحمل بطاقة التموين، كما يتم توفير السلع الغذائية أيضا بأسعار حرة مخفضة من فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين تيسيرا عليهم.