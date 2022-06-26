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عاجل: أسعار الخراف الحية في شوادر التموين.. 90 جنيها سعر الكيلو «قائم»

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وفاء الصعيدي
12:07 م | الأحد 26 يونيو 2022
الخراف الحية داخل الشوادر.. صورة أرشيفية

الخراف الحية داخل الشوادر.. صورة أرشيفية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر كيلو الخروف القائم عند 90 جنيه، منوها أن متوسط وزن الخروف 60 كيلو، وذلك ضمن سعر الأضحية 2022.

ونوه على المصيلحي، في مؤتمر صحفي، إلى أن شوادر الوزارة لا تعرض عجول كأضحية وإنما تكتفي بطرح الخراف فقط.

سعر اللحوم 2022 في منافذ التموين

- سعر كيلو اللحم الضاني الطازة في المجمعات الإستهلاكية 130 جنيه. 

- سعر اللحم البرازيلي 85 جنيه.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.