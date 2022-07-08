فضائل يوم عرفة ومناسك الحج.. بينها الصلاة والدعاء والإفاضة.. «فيديو»

نشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ذكرت فيها أعمال الحج يوم عرفة، والتي تضمنت 4 محاور بالإضافة إلى فضائل يوم عرفة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

أعمال الحج يوم عرفة

وقالت هيئة كبار العلماء إنّ أعمال الحج يوم عرفة تشمل الآتي:

1- يخرج الحاج في هذا اليوم من منى بعد الضحى متوجها إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، موطن معروف هناك، ويسمع «خطبة عرفة»، ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم.

2- إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصرهما.

3- يقف الحاج على عرفة خاشعا مبتهلا، ويستمر في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والأولى ألا يخرج من عرفة قبل الغروب، وعليه أن يتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية.

4- يبيت بالمزدلفة، ثم يصلي الفجر ويقف للدعاء، والأولى ان يكون عند المشعر الحرام، ويستمر يدعو ويهلل ويلبي حتى يسفر الصبح «أي يقترب شروق الشمس»، لينطلق إلى منى.

فضائل يوم عرفة

كما نشرت هيئة كبار العلماء فيديو عن يوم عرفة فضائله وأعماله للدكتور علي جمعة عضو الهيئة، وشمل الفيديو «الوقوف بعرفة - الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم - الدعاء والذكر يوم عرفة - الإفاضة من عرفة - اجتماع عرفة والجمعة».. وجاء فيه:

وفي تغريدة أخرى ذكرت هيئة كبار العلماء من فضائل يوم عرفة وفقا لحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا»، أخرجه أحمد.