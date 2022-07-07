مفتي الديار المصرية: أكثروا من قول «لا إله الا الله» في يوم عرفة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من المستحب الإكثار من ذكر الله تعالى وقول «لا إله الا الله» في يوم عرفة، بالإضافة إلى الصيام الذي يعد سنة مؤكدة في هذا اليوم.

علام: الذهاب لحج بيت الله أعظم استجابة لأمره سبحانه وتعالى

أضاف «علام»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جبل عرفات من أشرف الأماكن والبقاع على الأرض، ويأتي الذهاب لحج بيت الله، أعظم تلبية واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء.

من نوى الأضحية

أوضح أن العلماء قالوا، إن من نوى الأضحية عليه من سبيل الاستحباب، ألا يأخذ من شعره أو يقلم أظافره.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن التكبير يبدأ من غروب شمس يوم عرفة، كما يقول بعض العلماء، أو من بعد صلاه فجر يوم العيد في قول آخر، حيث أنه ليست كل الأمور المستحدثة بدعة سيئة، ولكن من الممكن أن تكون سنة حسنة.

وأكد أن موعد الأضحية يأتي بعد انتهاء صلاة العيد، وذلك لقوله تعالى «فصلِ لربك وانحر»، كما وأن الأضحية هي أحدى السنن المؤكدة، ومع ذبح الأضحية فإن أول قطرة من دمائها تعتبر مغفرة وتقرب من الله سبحانه وتعالى.

وحول حكم صيام يوم عرفة 2022، حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أكدت أن يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا، يصح صومه ولا حرج عليه، إذ يرى الجمهور من العلماء، أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم، كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده.