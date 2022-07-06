الدعاء يوم عرفة.. ميزتان في ساعة إجابة الجمعة والعتق من النار «فيديو»

الدعاء يوم عرفة هذا العام مختلف من حيث الميزة ورجاء الاستجابة، حيث يتوافق هذا اليوم في العام الحالي مع يوم الجمعة الذي به ساعة إجابة، وبذلك تجتمع ميزتا العتق من النيران في يوم عرفة وساعة الإجابة في يوم الجمعة، وفي هذا الإطار نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب تناولت فيها موضوع بماذا ندعو في هذا اليوم.

الدعاء يوم عرفة

وبخصوص الدعاء يوم عرفة فقد قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: «ماذا نقول يوم عرفة نحن هنا والحجيج هناك في قرب وفي رحمة ونعمة ونحن أيضا هنا في قرب وفي رحمة وفي نعمة، هناك ينظر الله إليهم شعثا غبرا يرفعون أكف الضراعة إلى الله يطلبون ما يريدون، فهل نحن هنا هل يجوز لنا أن ندعو وبأي شيء ندعو؟».

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

وأشار أمين الفتوى إلى حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم».

الدعاء بالرحمة والمغفرة في ويم عرفة

ويتواصل الحديث عن الدعاء يوم عرفة حيث قال الشيخ عويضة عثمان: «ندعو بأن يغفر الله لنا ندعو بالعفو والرحمة وسعة الرزق وأن يرزقنا الله الأمن والأمان وندعو بخيري الدنيا والآخرة، لا حكر عليك في الدعاء فبابه واسع ولا تنسى بجانب الدعاء كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن خاصة ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، اللهم يارب العالمين اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واجعل هذا العام عام تحول إلى أحوال ترضى بها عنا واجعله عام بركة على الأمة كلها»

فضل ذكر لا إله إلا الله

وقد وردت أحاديث صحيحة عن فضل ذكر لا إله إلا الله منها: من قالَ حينَ يصبحُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ لَهُ عدلَ رقبةٍ من ولدِ إسماعيلَ، وحطَّ عنهُ عشرُ خطيئاتٍ، ورفعَ لَهُ عشرُ درجاتٍ، وَكانَ في حرزٍ منَ الشَّيطانِ حتَّى يُمْسيَ، وإذا أمسى فَمِثْلُ ذلِكَ حتَّى يُصبِحَ

كما ورد أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رِقابٍ، وكُتِبَتْ له مِئَةُ حَسَنَةٍ، ومُحِيَتْ عنْه مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وكانَتْ له حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أحَدٌ بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ به، إلَّا أحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَ مِن ذلكَ.

فضل يوم عرفة

وبالإضافة إلى الدعاء يوم عرفة فقد ورد حديث في صحيح مسلم عن فضل يوم عرفة، عن أم المؤمنين السيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ، وأنه لَيدنو ، ثم يباهي بهم الملائكةَ فيقول : ما أراد هؤلاءِ ؟ اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم.

فضل يوم الجمعة

ويتأكد فضل وأهمية الدعاء يوم عرفة هذا العام لموافقته يوم جمعة، ففي حديث رواه أبو هريرة في صحيح أي داوود: «خيرُ يومٍ طلَعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمُعةِ فيهِ خُلِقَ آدمُ وفيهِ أُهْبِطَ وفيهِ تيبَ عليهِ وفيهِ ماتَ وفيهِ تقومُ السَّاعةُ وما من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ مُسيخةٌ يومَ الجمُعةِ مِن حينَ تُصبحُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا الجنَّ والإنسَ وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها عبدٌ مسلمٌ وَهوَ يصلِّي يسألُ اللَّهَ حاجةً إلَّا أعطاهُ إيَّاها قالَ كعبٌ ذلِكَ في كلِّ سنةٍ يومٌ فقلتُ بل في كلِّ جمعةٍ قالَ فقرأ كعبٌ التَّوراةَ فقالَ صدقَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ».

قالَ أبو هُرَيْرةَ ثمَّ لقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ سلامٍ فحدَّثتُهُ بمجلسي مع كعبٍ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ قد عَلِمْتُ أيَّةَ ساعةٍ هيَ قالَ أبو هُرَيْرةَ فقُلتُ لَه فأخبِرني بِها فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ هيَ آخرُ ساعةٍ من يومِ الجمعةِ فقُلتُ كيفَ هيَ آخرُ ساعةٍ من يومِ الجمُعةِ وقد قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يصادِفُها عبدٌ مسلِمٌ وَهوَ يصلِّي وتِلكَ السَّاعةُ لا يصلِّي فيها فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ ألَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من جلسَ مجلِسًا ينتظرُ الصَّلاةَ فَهوَ في صلاةٍ حتَّى يصلِّيَ قالَ فقلتُ بلَى قالَ هوَ ذاكَ