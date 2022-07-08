«رويترز»: شينزو آبي يصارع الموت بعد إطلاق النار عليه في اليابان (صور)

قالت وكالة رويترز للأنباء ان شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق، في حالة خطيرة، ويصارع الموت بعد إطلاق النار عليه أثناء حملته الانتخابية لانتخابات برلمانية، إذ ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة «إن.إتش.كيه» إنَّ رجلًا أطلق النار باستخدام ما يبدو أنه بندقية محلية الصنع.

رئيس الوزراء يدين الحادث

من جهته، أدان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إطلاق النار الذي حدث في مدينة نارا الغربية «بأشد العبارات»، وبدا متأثرا خلال تصريحاته للصحفيين، قائلًا إنَّ آبي، 67 عاما، في حالة خطيرة وإن الاعتداء عليه خلال الحملة الانتخابية لمجلس الشيوخ، كان هجومًا غير مقبول على أسس الديمقراطية في اليابان، وقال كيشيدا للصحفيين: «كل ما يمكن القيام به يتم عمله من أجل أن يظل حيا، أنا أصلي من أعماق قلبي من أجل إنقاذ حياته»، مضيفًا أنَّه ليس على علم بأي دافع وراء الهجوم الذي لا يغتفر على الإطلاق.

القبض على المشتبه به في إطلاق النار

وتابعت «رويترز» أنَّ الشرطة اليابانية قالت إن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما يشتبه في أنه نفذ إطلاق النار قد ألقي القبض عليه، ونقلت وسائل إعلام عن المشبه عن المشتبه به، الذي يُدعى تيتسويا ياماجامي، قوله للشرطة إنه غير راضٍ عن آبي ويريد قتله.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في وقت سابق إن آبي بدا وكأنه يعاني من سكتة قلبية عندما نُقل جوا إلى المستشفى، وذكرت تقارير أن الشعب الياباني وقادة العالم أعربوا عن صدمتهم إزاء محاولة الاغتيال، وهي هجوم نادر للغاية في اليابان أدانته أحزابها السياسية.

هجوم نادر

وكان آبي يلقي خطابًا في حملته الانتخابية خارج محطة قطار عندما سمعت طلقتان في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وقال رجل الأعمال ماكوتو إيتشيكاوا الذي كان في مكان الحادث لـ«رويترز» دوي دوي قوي ثم دخان، مضيفًا أنَّ البندقية بحجم كاميرا التلفزيون. ونشرت وكالة كيودو صورة لآبي مستلقيا ووجهه لأعلى في الشارع، والدماء على قميصه الأبيض، وكان الناس مزدحمين حوله، وقام أحدهم بتدليك قلبه.

وذكرت وسائل إعلام أنَّ آبي أصيب في منطقة الصدر والرقبة، وأن مسؤولا في الحزب الحاكم قال إنَّه يتمّ نقل دم له.