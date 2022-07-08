حكومة اليابان: الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي غير واضحة

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، إصابة رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، في حوالي الساعة 11:30 صباحًا، بالتوقيت المحلي، في محافظة «نارا» الواقعة في غربي البلاد.

وأوضح ماتسونو، للصحفيين، أن حالة آبي غير واضحة وأن المسؤولين يجمعون المعلومات، مشيرا إلى اعتقال أحد المشتبه بهم، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وسائل إعلام يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني السابق لم تظهر عليه أي مؤشرات حيوية بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم على ما يبدو خلال حدث انتخابي في «نارا».

لقطات تظهر سقوط المسؤول الياباني في الشارع

وبثت وسائل إعلام لقطات، أظهرت سقوط المسؤول الياباني في الشارع مع ركض عدد من حراس الامن تجاهه، كما اظهرت اللقطات، قميص المسؤول اليابانيب السابق ملطخًا بالدماء.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا رجلا يحمل مسدسا كبيرا يطلق النار وراء رئيس الوزراء السابق. وفقدت الرصاصة الأولى طريقها ولكن الرصاصة الثانية أصابت «شينزو آبي» من الخلف وسقط على الفور، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبها، اوضحت شاهدة، أن المشتبه به ظل في موقع إطلاق النار دون محاولة الفرار، فيما قالت وسائل إعلام يابانية، إن المشتبه به في إطلاق النار على «آبي» كان عضوا في قوة الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية.

الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع الوضع

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن حكومة بلاده تدين مثل هذا العمل الهمجي غير مقبول على الإطلاق، وتابع هيروكازو قائلا، إن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع الوضع.

وقال متحدث حكومي ياياني، إن وزراء الحكومة اليابانية، عادور إلى العاصمة «طوكيو»، فيما شار مصدر، إلى فتح تحقيق حول حادث «شينزو آبي»، مضيفا لقناة «العربية» الإخبارية، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الياباني السابق لا تدعو للتفاؤل.

مسؤول ياباني: لا نيه لتغيير موعد الانتخابات الخاصة بالغرفة العليا

وفي وقت سابق، أوضح المصدر، أن لا معلومات حتى الآن عن الجهة التي نفذت الاعتداء ويعتقد أنه تصرف فردي، مضيفا أن ما حدث مع «آبي» شكل صدمة كبيرة للشارع الياباني.

ويلقي رئيس الوزراء الياباني يلقي كلمة بعد ساعة بشأن الحادث، فيما أوضح مسؤول ياباني، أن لا نيه لتغيير موعد الانتخابات الخاصة بالغرفة العليا.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة، عن حزنها وصدمتها حزينة لإطلاق النار على «آبي»، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» تشعر بقلق كبير بعد إطلاق النار على رئيس الوزاء الياباني السابق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أوضح السناتور الأمريكي، الذي عمل سفيرا لبلاده في اليابان بيل هاجرتي، إنه يصلي من أجل «آبي»، مضيفا في تغريدة، أنه مستمر في مراقبة الوضع عن كثب.

من جانبها، تناقلت وسائل إعلام عالمية، بينها صينية وفرنسية،إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي برصاصة في صدره أثناء إلقاء خطاب في «نارا».

بدورها، ذكرت صحيفة «يو أس أيه توداي» الأمريكية، أن اليابان لديها بعض من أكثر قوانين الأسلحة صرامة في العالم، وأشارت الصحيفة الأمريكية،إلى أن يجب على المالكين للأسلحة الخضوع لتعليمات رسمية بالإضافة إلى اختبارات مكتوبة وعقلية واختبارات تعاطي المخدرات.