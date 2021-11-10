إعادة انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان.. وإعلان حكومته اليوم

أعيد انتخاب فوميو كيشيدا، رئيسا لوزراء اليابان، اليوم الأربعاء، بعد أن حقق حزبه الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية.

وبعد انتخابه رئيسا للوزراء قبل ما يزيد قليلا عن شهر، دعا «كيشيدا» إلى انتخابات سريعة حصل فيها حزبه الحاكم على 261 مقعدا في مجلس النواب، المكون من 465 مقعدا، وهو الأقوى في البرلمان الياباني المكون من مجلسين.

وتكفي هذه النتيجة «كيشيدا» لتمرير قوانين من خلال البرلمان، وفوز كيشيدا في 31 أكتوبر الماضي يزيد من قبضته على السلطة، وينظر إليه على أنه تفويض من الناخبين لحكومته التي مضى عليها أسابيع فقط للتعامل مع الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، والإجراءات المرتبطة بالفيروس، وغير ذلك من التحديات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

رئيس الوزراء اليابانى يشكل حكومته اليوم

ومن المقرر أن يشكل «كيشيدا» حكومته الثانية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء ووفقا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أنه من المرجح بشكل كبير أن يعين البرلمان «كيشيدا» رئيسا للوزراء في جلسة برلمانية خاصة تُعقد في وقت لاحق من اليوم.

ويعتزم «كيشيدا» إعادة تعيين جميع الوزراء في حكومته الأولى باستثناء وزير الخارجية، وسط توقعات باختيار «هاياشي يوشيماسا» لشغل هذا المنصب.

«كيشيدا» يعتزم إعادة تعيين جميع الوزراء في حكومته الأولى

كما يهدف رئيس الوزراء الياباني، إلى تقديم تفاصيل عن إجراءات حكومته لمكافحة فيروس كورونا يوم الجمعة المقبل، ويخطط أيضا لوضع اللمسات النهائية على إجراءات اقتصادية جديدة مصممة لمساعدة المتضررين جراء الجائحة، وتتضمن تقديم دفعات بنحو 900 دولار لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أصغر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة دورة برلمانية استثنائية في موعد قد لا يتعدى شهر ديسمبر المقبل لتقديم مشروع قانون ميزانية تكميلية للعام المالي الحالي لتمويل حزمة الإجراءات الاقتصادية.

كما يعتزم «كيشيدا» أيضا تشكيل لجان جديدة من الخبراء لمناقشة سبل ملموسة لاستحداث ما يصفه بنوع جديد من الرأسمالية.