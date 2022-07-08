القابضة للمياه تستقبل العيد بإعلان الطوارئ وتخصيص فرق للمتابعة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب وضمان انتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار24 ساعة.

فرق لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين

وشدد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريحات صحفية على كافة فرق المتابعة الميدانية بالاهتمام بالبلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت بالإضافة الي متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي تؤثر على انتظام ضخ المياه.

إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة

وقرر المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع والتي من المتوقع تزايدها أيام النحر أو أي مشكلات تتعلق بجودة المياه لافتا إلى إلغاء الإجازات للعمال والموظفين المرتبطين بالتشغيل والمتابعة.

التدخل السريع لحل أي أزمة

من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرقية إنه تم تجهيز فرق للصيانة بالمعدات والسيارات اللازمة وتشكيل غرفة طوارئ مجهزه للتواصل مع الافرع طوال أيام العيد والتدخل السريع لحل أي أزمه أو مشكلة قد تحدث ويتم حلها فورا مؤكدا على مديري الأفرع بضرورة متابعه أعمال تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي بكافة القري والمدن.

تطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي

وأوضح الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ‏بالغربية، أن الشركة نظمت حملات توعوية في جميع مدن ومراكز المحافظة داخل المجازر ‏وأماكن ذبح الأضاحي للحد من الإسراف في استهلاك المياه وعدم إلقاء مخلفات ‏الأضاحي في شبكة الصرف الصحي لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي. ‏

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الاستهلاك الزائد

ولفت المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازة العيد مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع.