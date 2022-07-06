رئيس التحرير

محمود مسلم

قطع مياه الشرب عن مدينة قويسنا و3 مناطق في القاهرة.. اعرف المواعيد

كتب:

سلامة عامر
09:58 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
قطع المياه - تعبيرية

قطع المياه - تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه اليوم الأربعاء، عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظتي المنوفية والقاهرة، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة والتطهير، وتنفيذ أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين، في زهراء المعادي، وعمل لحامات لخط 1200 مللي.

قطع المياه عن مدينة قويسنا

أوضحت شركة مياه الشرب بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها على «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة قويسنا، اليوم، بدأية من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 3 عصر، لتنفيذ أعمال غسل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة والتطهير.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قطع المياه عن 3 مناطق هي: «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم - زهراء مدينة نصر بالكامل - المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا -عزبة الهجانة سابقا-».

وأشارت الشركة، إلى أن قطع المياه لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات لخط 1200 مللي، موضحة أن قطع المياه سيبدأ الساعة 8 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباحا غدا الخميس.

اقرأ المزيد:

حملات توعوية لشركات مياه الشرب والصرف ورفع درجة التأهب استعدادا للعيد

قطع المياه في بعض المناطق بـ3 محافظات.. اعرف الأماكن

قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في مناطق بـ3 محافظات.. اعرفها

شركة المياه تعلن قطع الخدمة عن بعض المناطق.. اعرفها

قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة لتحسين الخدمة بـ«كفر طهرمس»

قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق بمحافظتي الدقهلية ودمياط

قطع المياه عن مناطق في 3 محافظات لتوقف المحطات والعكارة.. تعرف عليها
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.