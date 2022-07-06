قطع مياه الشرب عن مدينة قويسنا و3 مناطق في القاهرة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه اليوم الأربعاء، عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق محافظتي المنوفية والقاهرة، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة والتطهير، وتنفيذ أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين، في زهراء المعادي، وعمل لحامات لخط 1200 مللي.

قطع المياه عن مدينة قويسنا

أوضحت شركة مياه الشرب بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها على «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة قويسنا، اليوم، بدأية من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 3 عصر، لتنفيذ أعمال غسل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة والتطهير.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قطع المياه عن 3 مناطق هي: «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم - زهراء مدينة نصر بالكامل - المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا -عزبة الهجانة سابقا-».

وأشارت الشركة، إلى أن قطع المياه لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات لخط 1200 مللي، موضحة أن قطع المياه سيبدأ الساعة 8 مساء اليوم، وحتى الساعة 6 صباحا غدا الخميس.